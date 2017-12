Surpresa: Roddick está fora do US Open O tenista americano Andy Roddick teve um péssimo presente de aniversário nesta terça-feira (fez 23 anos): de forma surpreendente, foi eliminado do US Open pelo luxemburguês Gilles Muller, de 22 anos, numa derrota por 3 sets a 0 (triplo tie-break, em 7-6 (7/4), 7-6 (10/8) e 7-6 (7/1)). Muller é o primeiro tenista de seu país (localizado na Europa) a disputar o torneio e na segunda rodada pega outro americano, Robby Ginepri.