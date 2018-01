Surpresas marcam rodada em Valência Duas grandes surpresas marcaram a rodada de quartas-de-final do ATP de Valência, na Espanha, realizada nesta sexta-feira. A maior delas, foi a derrota do espanhol Rafael Nadal para o russo Igor Andreev. Finalista do Masters de Miami, e que na estréia havia eliminado Juan Carlos Ferrero, Nadal era o grande favorito para esta partida. De forma surpreendente, no entanto, perdeu com parciais de 7/5 e 6/2. Outra surpresa do dia foi a vitória do espanhol Ivan Navarro Pastor, sobre o chileno Fernando Gonzalez. As parciais foram de 6-7(5), 6-4 e 6-4.