Surpresas marcam torneio feminino A bruxa andou solta pelos lados do torneio feminino em Roland Garros. Duas das principais favoritas ao título cairam logo na primeira rodada de Roland Garros 2001. A maior decepção da torcida francesa ficou com Amelie Mauresmo - que recentemente derrotou Martina Hingis - mas agora em Paris perdeu para a alemã Jana Kandar por 7/5 e 7/5. A norte-americana Venus Williams também amarga uma decepção. Foi eliminada na primeira rodada para outra alemã, Barbara Schett por 6/4 e 6/4, para desespero de seu pai, Richard que, com medo de avião, raramente ousa cruzar o Atlântico para ver suas filhas em ação. No torneio masculino, a situação inverteu-se. As primeiras rodadas costumam ser muito disputadas, mas, neste dia de abertura, os cabeças-de-chave passaram. A sensação espanhola, Juan Carlos Ferrero, mostrou não ter os anunciados problemas físicos e superou o austríaco Stefan Koubek por 3 a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/3. Enquanto isso, o russo Yevgeny Kafelnikov entrou para o clube dos 500, ao conquistar a 500ª vitória da carreira, ao superar o italiano Federico Luzzi por 6/3, 6/3 e 6/4. No lado da chave de Guga, o argentino Agustin Calleri ganhou do holandês John van Lottun por 6/3, 6/0 e 6/4; Karin Alami (Marrocos) de Davide Sanguinetti (Itália) por 6/7 (7/5), 6/1, 6/7 (7/4), 6/4 e 6/1; Harel Levy (Israel) de Byron Black (Zimbabue) por 6/1, 6/1 e 6/4; Sergui Bruguera (Espanha) de Michael Llodra (França) por 3/6, 6/7 (7/4), 6/2, 6/4 e 6/2; Michael Russel (EUA) de Nicolas Hhut (França) por 6/2, 6/3 e 6/2; Xavier Malisse (Bélgica) de Nicolas Massu (Chile) por 6/3, 6/1 e 6/1; e Kristian Pless (Holanda) de Jan Michel Gambill (EUA) por 4/6, 6/2, 6/4 e 7/5.