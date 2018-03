Suspenso jogo de André Sá em Londres O confronto do brasileiro André Sá contra o inglês Tim Henman pelas quartas-de-final de Wimbledon vai demorar mais um dia. O jogo entre os dois, nesta quarta-feira, depois de uma longa interrupção por causa da chuva, foi suspenso depois de o inglês fechar o primeiro set em 6/3. Eles voltam à quadra nesta quinta-feira. Era a segunda partida do dia e foi disputada na Quadra Central do All England Club de Londres, para emoção de Sá, que enfrenta Henman pela primeira vez na carreira. O brasileiro, que tem 25 anos, começou o torneio como 90º do ranking mundial e faz a melhor trajetória em um torneio de Grand Slam. O inglês quebrou o serviço do brasileiro, avançou em 3/1 e manteve a vantagem até o fim. Henman, de 27 anos, quinto do ranking mundial, chegou por três vezes às semifinais da competição de mais de US$ 13 milhões em premiação ? em 2001, 1999 e 1998. Ele leva toda a torcida dos ingleses, que há 66 anos não vêem um tenista do país erguer a taça do torneio. O anterior foi Fred Perry, em 1936, que derrotou Gottfried von Cramm por 6/1, 6/1 e 6/0. Rodada - Antes da chuva, deu para terminar alguns jogos: Amelie Mauresmo (FRA) 6/3 e 6/2 Jennifer Capriati (EUA); Serena Williams (EUA) 6/3 e 6/2 Daniela Hantuchova (ESL); em duplas mistas, Jonas Bjorkman (SUE) e Anna Kournikova (RUS) 3/6, 6/4 e 6/2 Todd Woodbridge (AUS) e Martina Navratilova (EUA).