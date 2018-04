Svitolina arrasa Halep e encara Wozniacki na decisão em Toronto

A jornada dupla que teve que fazer neste sábado custou caro para romena Simona Halep no Torneio de Toronto, no Canadá. Atual número 2 do mundo, a tenista da Romênia começou o dia derrotando a francesa Caroline Garcia por 6/4 e 6/2, mas não teve forças mais tarde contra a ucraniana Elina Svitolina. Com um duplo 6/1, em apenas 56 minutos de jogo, a representante da Ucrânia jogará a decisão deste domingo contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que derrotou a norte-americana Sloane Stephens por 6/2 e 6/3.

Campeã no ano passado do torneio disputado em quadras rápidas, Simona Halep teve que jogar duas vezes neste sábado por conta da chuva que atrapalhou a programação de sexta-feira. Elina Svitolina tambpem teve que entrar em quadra duas vezes, mas nas quartas de final só precisou jogar um set para eliminar a espanhola Garbiñe Muguruza.

Na decisão deste domingo, marcada para começar às 14h30 (de Brasília), a tenista ucraniana vai jogar pela terceira vez no circuito profissional contra Caroline Wozniacki. A vantagem está com Elina Svitolina, que venceu as duas partidas - a última delas na final de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta temporada.

Mas a ucraniana terá pela frente uma rival em ótima fase. Com a vaga na decisão, a ex-número 1 do mundo vai ganhar dois lugares no ranking e subirá para a quarta posição, a melhor em dois anos. E buscará o seu primeiro título em 2017, mesmo sendo a tenista que mais jogou nesta temporada.