Svitolina arrasa tenista do quali na final e é campeã em Brisbane

A tenista ucraniana Elina Svitolina se sagrou campeã do Torneio de Brisbane, na Austrália, neste sábado. Na final, ela arrasou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que saiu do qualifying, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h05min de confronto.

+ Tenista Thomaz Bellucci correu riscos ao esconder doping

Atual número 6 do mundo, Svitolina dominou a partida com facilidade, do início ao último ponto. Ela disparou dez aces e converteu 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, sequer teve o saque ameaçado ao longo dos dois sets contra a 88ª colocada do ranking.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sasnovich, de 23 anos, era a surpresa do torneio australiano, preparatório para o Aberto da Austrália. Aos 23 anos, ela furou o qualifying e eliminou a experiente francesa Alize Cornet e a letã Anastasija Sevastova em seu caminho até a final. A trajetória foi facilidade pela desistência da espanhola Garbiñe Muguruza, número dois do mundo, que abandonou logo na estreia, com cãibras.

Na decisão, contudo, a bielo-russa não resistiu ao próprio desempenho nos principais fundamentos. No saque, foram quatro duplas faltas e apenas 38% de aproveitamento quando jogou com o primeiro serviço. Acabou sofrendo quatro quebras na final

Por consequência, Svitolina chegou ao seu 10º título na carreira, mostrando boa forma física e técnica às vésperas do primeiro Grand Slam da temporada. O Aberto da Austrália terá início no dia 15.