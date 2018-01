Svitolina atropela checa e vai às quartas de final do Aberto da Austrália

A ucraniana Elina Svitolina entrou em quadra quase à meia-noite local, em Melbourne. Mas o início tardio da partida contra a checa Denisa Allertova não atrapalhou a quarta cabeça de chave no Aberto da Austrália. Isso porque ela só precisou de 57 minutos para superar a rival que saiu do qualifying pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3 e 6/0.

+ Wozniacki aplica pneu e avança às quartas no Aberto da Austrália

+ Dimitrov elimina Kyrgios, vai às quartas e amplia jejum australiano

Com a tranquila vitória, ela garantiu seu lugar nas quartas de final do primeiro Grand Slam da temporada. Sua próxima adversária será a belga Elise Mertens, que eliminou neste domingo a croata Petra Martic também em sets diretos. Se confirmar o favoritismo nas quartas, Svitolina poderá cruzar com a embalada dinamarquesa Caroline Wozniacki na semifinal.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tenista da Ucrânia praticamente não deu chances a Allertova neste domingo. Foram seis quebras de saque, três delas no segundo set, quando teve atuação fulminante. No primeiro, Svitolina chegou a perder o saque em um game, mas não chegou a ser ameaçada pela rival, apenas a 130ª do ranking.

A quarta colocada do mundo terminou a partida com 17 bolas vencedoras, contra dez da adversária. Anotou ainda sete aces, diante de apenas um da checa.

Com o triunfo, Svitolina se manteve na briga pela liderança do ranking. Para ter chances de desbancar a romena Simona Halep, ela terá que chegar ao menos na final da competição. E dependeria de uma combinação de resultados das rivais para alcançar o topo pela primeira vez na carreira. Wozniacki e a checa Karolina Pliskova também estão nesta briga.