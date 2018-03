Svitolina confirma favoritismo, vence chinesa e conquista título em Taiwan

A ucraniana Elina Svitolina venceu a chinesa Shuai Peng na final do Torneio de Taiwan, neste domingo, e conquistou o seu quinto título na carreira. Cabeça de chave número 1, a 13.ª colocada do ranking da WTA não teve dificuldades e bateu a número do mundo 71 por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e oito minutos.

Svitolina dominou Peng durante toda a partida, tendo quebrado o serviço da chinesa seis vezes, enquanto não conseguiu confirmar o saque apenas em duas oportunidades. Ao final, a ucraniana venceu 64% dos pontos em seu serviço e 54% nos saques de Peng.

Apesar da vitória, a tenista da Ucrânia não deve subir no ranking da WTA, pois defendia 185 pontos nesta semana. Assim, vai se manter na 13.ª posição, a melhor de sua carreira, além de levar US$ 43 mil de premiação (cerca de R$ 135 mil). Esta foi o quinto título da sua carreira, sendo o primeiro em 2017. Já Peng vai saltar para o Top 60 na atualização da lista nesta segunda-feira.

Já na chave de duplas do torneio disputado em quadras rápidas, a torcida de Taiwan conseguiu comemorar o triunfo das primeiras cabeça de chave, pois Hao-Ching Chan e Yung-Jan Chan bateram as checas Lucie Hradecka e Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.