Sydney celebra a elite do tênis A cidade, uma das mais belas e ensolaradas do mundo, celebra a presença da elite do tênis com bandeiras espalhadas em conhecidos cartões postais, como o Darling Harbour ou o Opera House. Este cenário parece sugerir que tudo estaria pronto para a disputa do Masters Cup, a partir desta segunda-feira, só que a 30 quilômetros do centro de Sydney, na sede dos jogos no Superdome, em Homebush Bay - local da Olimpíada de 2000 - a cena é outra: há ainda muita coisa para ser terminada, num desafio aos organizadores às vésperas do início da milionária competição do tênis, que vai apontar o número 1 da temporada de 2001. Na briga para terminar o ano como número, com Lleyton Hewitt e Andre Agassi também com chances, e na busca do bicampeonato do Masters Cup, Gustavo Kuerten fez vistas grossas para detalhes da organização e quer agora concentração total na competição. Neste sábado, mesmo em dia de trânsito livre, demorou mais de meia hora para viajar até Homebush Bay, mas chegou a tempo de treinar por duas horas, das 4 a 6 da tarde, com o técnico Larri Passos. Guga mostrou-se entusiasmado, mesmo diante de um desafio muito grande para repetir a façanha do título do ano passado, neste torneio que foi disputado em Lisboa. Neste ano estão na competição os quatro campeões de Grand Slam da temporada: Agassi, no Australian Open, Guga, em Roland Garros, Goran Ivanisevic, em Wimbledon, e Lleyton Hewitt, no US Open. Todos os outros classificados também tiveram conquistas importantes no ano, como o espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão do Master Series de Roma; Patrick Rafter, finalista em Wimbledon; Yevgeny Kafelnikov, ganhador em Marseille e Moscou; e Sebastien Grosjean, que recentemente levantou o troféu do Masters Series de Paris. Os oitos classificados estão dividídos em dois grupos de quatro: Guga, Goran Ivanisevic, Kafelnikov e Ferrero, de um lado, e Hewitt, Agassi, Rafter e Grosjean de outro. Na primeira fase, os tenistas jogam um round robin, ou seja, todos contra todos dentro de suas chaves. Os dois primeiros classificam-se para as semifinais, com o primeiro de um grupo enfrentando o segundo do outro e os vencedores fazendo a final dia 18. Adversário de Guga está recuperado.