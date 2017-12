Tailandês avança em Estocolmo O tenista tailandês Paradorn Srichaphan ganhou do francês Michael Llodra por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3), nesta quinta-feira, em jogo da segunda rodada do Torneio de Estocolmo, na Suécia, que distribui US$ 650 mil em prêmios. Outro favorito que venceu foi o francês Fabrice Santoro, ao fazer 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (7/5) sobre o sueco Joachim Johansson. Em outros jogos da segunda rodada, o marroquino Hicham Arazi derrotou o norte-americano Taylor Dent por 6/4 e 6/2 e o chileno Nicolas Massu eliminou o alemão Rainer Schuettler por 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3.