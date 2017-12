Tailandês elimina Ferrero em Paris O tenista tailandês Paradorn Srichaphan fez mais uma vítima. Nesta quarta-feira ele venceu o espanhol Juan Carlos Ferrero na segunda rodada do Master Series de Paris por dois sets a zero. Quarto cabeça-de-chave, Ferrero foi derrotado com parciais de 6/2 e 6/3 e perdeu grande chance de confirmar sua classificação para o Master de Xangai que entre os dias 11 e 17 de novembro vai reunir os oito melhores tenistas da temporada. Apesar da derrota, o espanhol ainda tem boas chances de conseguir um lugar no torneio. Só ficará de fora se em Paris-Bercy ocorrer uma pouco provável combinação de resultados. O tailandês, por sua vez, vem se consolidando como a grande surpresa da segunda metade deste ano. Ganhador dos torneios de Long Island e Estocolmo, Srichaphan eliminou na primeira rodada o norte-americano Jean-Michel Gambill. Agora, na terceira rodada, vai enfrentar o argentino Guillermo Cañas, que derrotou o belga Olivier Rochus em três sets, com parciais de 6/3, 2/6 e 7-6 (7-2).