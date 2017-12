Tailandês faz nova vítima: Tim Henman Um dia depois de eliminar Gustavo Kuerten na estréia, o tenista tailandês Paradorn Srichaphan fez nova vítima no Master Series de Madri. Nesta quarta-feira, ele venceu o inglês Tim Henman por dois sets a um, de virada, e garantiu sua vaga nas oitavas-de-final do torneio. As parciais foram de 3/6, 6/3 e 6/3. O tailandês começou o ano fora dos 100 do ranking e agora já está na 27ª colocação na Corrida dos Campeões. Na próxima rodada, Srichaphan vai enfrentar o vencedor do confronto de logo mais entre o croata Ivan Ljubicic e o holandês Sjen Schalken. Hoje ainda, está prevista a estréia de Andre Agassi, que enfrenta Jan-Michel Gambill. Neste momento, pouco depois das 10h, Roger Federer está em quadra para a partida contra o chileno Marcelo Ríos.