Tailandês vence outra e vai às quartas O tenista tailandês Paradorn Srichaphan garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Master Series de Madri ao derrotar o croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2. Srichaphan, que nas duas rodadas anteriores derrotou os favoritos Gustavo Kuerten e Tim Henman - vai enfrentar agora o checo Jiri Novak, que venceu o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 1. Outro que garantiu vaga nas quartas foi o francês Fabrice Santoro. O francês arrasou o argentino David Nalbandian em dois sets (6/0 e 6/2) e vai enfrentar agora o vencedor do jogo entre o suíço Roger Federer e o equatoriano Nicolas Lappenti.