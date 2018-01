Taylor Dent derrota Roddick na final O norte-americano Taylor Dent derrotou seu compatriota Andy Roddick e conquistou o título do Torneio de Memphis, nos Estados Unidos, que distribuiu US$ 690 mil em prêmios. Na final, o jovem tenista de 21 anos ganhou fácil do cabeça-de-chave número 1, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Na chave feminina do Torneio de Memphis, com US$ 170 mil em prêmios, o título ficou com a norte-americana Lisa Raymond, que derrotou a sul-africana Amanda Coetzer por 6/3 e 6/2.