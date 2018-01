Taylor Dent elimina Chela em Adelaide O norte-americano Taylor Dent venceu o argentino Juan Ignacio Chela, neste sábado, pelas semifinais do torneio de tênis de Adelaide, por dois sets a zero: 6/1 e 6/1. Na outra semifinal do dia, o sueco Joachim Johansson eliminou o belga Olivier Rochus, também por dois sets: 6/1 e 7-6 (7/5). O torneio da ATP pagará US$ 419 mil dólares em prêmios.