Técnico australiano "esconde" o time Mesmo não sendo segredo para ninguém que Patrick Rafter e Lleyton Hewitt serão os titulares do time australiano contra o Brasil na Davis, o técnico Wally Masur disse que não irá confirmar o time até o momento em que o regulamento permite, ou seja, uma hora antes do sorteio dos jogos, na quinta-feira. Também por isso, não quis confirmar ainda quem será o quarto jogador da equipe, depois de Andrew Ilie desistir de viajar para o Brasil. O treinador tem as opções de Richard Fromberg e Scott Draper, além de Wayne Arthurs que já está na equipe como opção para a dupla, embora tenha vencido recentemente Guga, na primeira rodada do US Open de 2000.