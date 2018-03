Técnico de Saretta volta ao Brasil O técnico do tenista Flávio Saretta, o gaúcho João Zwetsch viajou de volta ao Brasil sem revelar os motivos. Saretta, que neste domingo enfrenta André Agassi pela terceira rodada do torneio Roland Garros, também não comentou o assunto durante a sua entrevista coletiva. O técnico João Zwetsch já havia deixado a arquibancada durante o jogo de Saretta diante do espanhol Galo Blanco, o que causou certa estranheza. Segundo informações, ele já estaria com viagem marcada para o Brasil. Não se sabe ainda se é por problemas particulares ou algum outro. Segundo o técnico da equipe brasileira da Copa Davis, Ricardo Acioly, que está em Paris, a viagem de volta de João foi estritamente em caráter particular. Nesse domingo Acioly, o conhecido Pardal irá estar dirigindo Flávio Saretta na competição. Acioly não soube dizer se Zwetsch voltaria a Paris no caso de vitória de Saretta neste domingo.