Técnico escala Saretta no simples e Guga na dupla da Davis Com boa chance de vitória sobre o Canadá, o que daria ao Brasil o direito de jogar o playoff em setembro para tentar voltar ao Grupo Mundial da Davis de 2008, o novo técnico da equipe brasileira, Francisco (Chico) Costa, não vai correr risco e optará por uma escalação mais conservadora. Assim, Flávio Saretta está certo como um dos titulares de simples e Gustavo Kuerten vai formar a dupla com André Sá. A vaga de segundo jogador de simples que estaria com Marcos Daniel parece estar mudando de raquete e indo para Ricardo Mello, pelo que se viu nos treinamentos desta terça-feira no Costão do Santinho. ?Vim para jogar?, disse sem receios Saretta. ?Estou bem, com bom físico e motivado.? Guga já faz treinos específicos para dupla e reconhece que não se sente ainda seguro para jogos de simples em Davis, em melhor de cinco sets. ?Só jogo a dupla?, garantiu Kuerten. ?Seria arriscado demais, até mesmo para a equipe, eu tentar jogar simples.? O técnico Chico Costa só anuncia oficialmente o time nesta quarta-feira à tarde. ?Uma das vagas de simples está entre Ricardo Mello Marcos Daniel e Tiago Alves?, disse o treinador. Na primeira lista enviada para a ITF (a Federação Internacional) Daniel está entre os quatro jogadores, mas até a hora do sorteio - marcado para quinta-feira - pode haver duas alterações. O nome da bola Pelo menos se depender da bolinha, o time brasileiro tem bons motivos para buscar inspiração. Afinal, a bola escolhida para o confronto com o Canadá é a Roland Garros. É ideal para o saibro e jogo lento, exatamente como o time brasileiro espera faze diante dos canadenses, mais habituados a superfícies e condições mais rápidas. O técnico canadense, Martin Laurendeau, um ex-tenista que jogou diversas vezes no Brasil, disse que os jogos da Davis deverão ser equilibrados e garantiu que seu time não está preocupado com a torcida. Ele anuncia nesta quarta os titulares.