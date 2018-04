Teliana dá trabalho, mas perde para Top 10 e cai em Roland Garros

A brasileira Teliana Pereira lutou, teve algumas boas oportunidades, mas não resistiu à cabeça de chave número 9 de Roland Garros. Nesta quarta-feira, ela perdeu para a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/3, e caiu logo na segunda rodada do Grand Slam francês.

Com a eliminação, Teliana continua sem passar da segunda rodada em torneios de Grand Slam. Sua melhor campanha foi justamente na edição do ano passado do torneio francês, quando estreou com vitória em Paris. Na primeira rodada desse ano, ela havia batido facilmente a dona da casa Fiona Ferro, de 18 anos.

Nesta quarta, Teliana viveu muitos altos e baixos na partida, principalmente no primeiro set, quando não conseguiu estabelecer seu saque. Quebrada no quatro game, devolveu no quinto, mas só para ver Makarova vencer o game em seu saque novamente na sequência e arrancar para a vitória.

Na segunda parcial, foi Teliana quem quebrou primeiro, no quinto game, mas na hora de sacar para fechar, Makarova respondeu e deixou tudo igual. O baque não desestruturou a brasileira, que se reergueu já no game seguinte, quando voltou a quebrar a russa para deixar a partida empatada.

Quando parecia que o momento era de Teliana, Makarova voltou arrebatadora para a parcial de desempate. Com golpes fortes e precisos no fundo da quadra, não deu chances para a brasileira. A quebra no quarto game foi suficiente para a número 9 do ranking confirmar o triunfo.

Makarova agora se prepara para enfrentar sua compatriota Elena Vesnina. A número 95 do mundo suou, mas despachou nesta quarta a eslovena Polona Hercog por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/3.

Quem também se garantiu na terceira rodada nesta quarta foi a espanhola Carla Suárez Navarro. Especialista em saibro, a cabeça de chave número 8 vencia a francesa Virginie Razzano por 1 set a 0, e 1 a 0 na segunda parcial, quando a adversária precisou abandonar.

Agora, ela terá pela frente a italiana Flavia Pennetta. Cabeça de chave número 28, ela não teve qualquer dificuldade para despachar a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/2 e 6/0. Outra classificada do dia foi a espanhola Garbine Muguruza, 28.ª cabeça de chave, que passou pela italiana Camila Giorgi em dois sets: 6/1 e 6/4.