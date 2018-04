Teliana é eliminada por sueca nas oitavas de final em Rabat

Após estrear com vitória no Torneio de Rabat, a brasileira Teliana Pereira acabou sendo eliminada no seu segundo compromisso no Marrocos, pelas oitavas de final. Nesta quarta-feira, a número 84 do mundo perdeu para a sueca Johanna Larsson, 69ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 52 minutos.

Teliana havia iniciado a sua participação no torneio marroquino, disputado em quadras de saibro, com uma boa vitória sobre uma das cabeças de chave da competição, a alemã Annika Beck, mas agora caiu no seu primeiro confronto com Larsson.

A derrota desta quarta amplifica uma temporada até agora ruim de Teliana, com apenas 11 vitórias em 13 partidas no circuito mundial do tênis. Já Larsson está classificada às quartas de final e agora terá pela frente quem avançar no duelo entre a suíça Timea Bacsinszky e a russa Anna Blinkova.

Na partida desta quarta, Larsson já largou com uma quebra de saque no primeiro game, que foi devolvida por Teliana no quarto. A brasileira, porém, perdeu o seu serviço no quinto e sétimo games, se safou de perder o set no oitavo, quando converteu um break point, mas depois viu a sueca confirmar o seu saque no décimo, fechando a parcial em 6/4.

No segundo set, Teliana e Larsson trocaram quebras de saque entre o terceiro e o sétimo games, sendo três delas obtidas pela sueca, que ficou muito perto de fechar o jogo. No nono game, a brasileira salvou match points no seu serviço, mas na sequência não resistiu, sendo batida novamente por 6/4. Assim, Teliana foi eliminada nas oitavas de final do Torneio de Rabat.

No outro duelo já disputado nesta quarta no Marrocos, a casaque Yulia Putintseva, número 55 do mundo, bateu a alemã Tatjana Maria (107ª) por 6/0 e 6/2 e também se garantiu nas quartas de final.