Teliana 'foge' de Serena e pegará francesa de 18 anos na estreia em Roland Garros

Com a chave praticamente definida, restava saber quem as 12 tenistas vindas do qualifying enfrentariam. Uma delas teria pela frente a líder do ranking mundial Serena Williams, mas Teliana conseguiu escapar deste duro desafio, que acabou ficando com a checa Andrea Hlavackova.

Ao invés da principal tenista da atualidade, Teliana terá pela frente Fiona Ferro, apenas a número 326 do mundo, que ainda briga por seu espaço no tênis profissional. Até por isso, a brasileira entrará no confronto como favorita, já que vive bom momento e possui um ranking bastante superior - é a 77.ª do mundo.

Se avançar, Teliana pode ter pela frente uma cabeça de chave logo na segunda rodada, já que poderia enfrentar a russa Ekaterina Makarova, nona favorita da competição. Em uma suposta terceira rodada, a brasileira poderia duelar com a cabeça de chave 24, a chinesa Shuai Peng.

NUREMBERG - Nesta sexta-feira, foi definida a final do Torneio de Nuremberg, na Alemanha. E ela será 100% italiana. Cabeça de chave número 6, Karin Knapp não teve qualquer dificuldade para eliminar a espanhola Lara Arruabarrena por 2 sets a 0, com direito a pneu. Em pouco mais de uma hora, fez 6/0 e 6/2.

Agora, ela terá pela frente a compatriota Roberta Vinci. Quarta cabeça de chave, ela avançou sem sequer precisar entrar em quadra. Isso porque sua adversária, a alemã Angelique Kerber, segunda favorita da competição, desistiu da semifinal por conta de uma lesão nas costas.

ESTRASBURGO - No Torneio de Estrasburgo, na França, a cabeça de chave número 2, Samantha Stosur, garantiu-se na decisão. A australiana precisou suar, mas derrotou a norte-americana Sloane Stephens por 2 sets a 1, com direito a "pneu", parciais de 6/3, 3/6 e 6/0, em 1h43min de jogo.

Stosur entra como favorita na final, na qual terá pela frente a francesa Kristina Mladenovic. A dona da casa venceu o duelo diante de sua compatriota Virginie Razzano. O placar apontava 1 set a 0 para Mladenovic, com desvantagem de 2 a 1 na segunda parcial, quando Razzano precisou abandonar por causa de um problema abdominal.