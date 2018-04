Teliana lamenta falhas, mas diz estar em 'caminho certo'

MELBOURNE - Derrotada pela russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4, em sua estreia no Aberto da Austrália, a brasileira Teliana Pereira lamentou o fato de ter falhado em momentos decisivos do confronto desta terça-feira. Porém, festejou o fato de ter colocado uma tenista do Brasil novamente em uma chave de Grand Slam, o que não acontecia há 20 anos, e acredita que seguirá evoluindo na continuidade de sua carreira.

"Fiquei triste hoje por não ter vencido, joguei bem, mas falhei em alguns momentos importantes do jogo e isso fez a diferença", disse Teliana, que vendeu caro a derrota para Pavlyuchenkova, atual 30ª colocada do ranking mundial, cujo triunfo só veio após mais de duas horas de confronto.

Hoje na 97ª posição da WTA, a brasileira em seguida enfatizou: "Sei que posso jogar muito melhor ainda, mas saio daqui (de Melbourne) confiante e sabendo que estou no caminho certo. Agradeço a todos pelo apoio, foram muitas mensagens que recebi e espero dar muitas alegrias ainda a essas pessoas. Obrigada!".