Teliana lamenta queda, mas outro brasileira comemora vitória

Não foi a estreia que Teliana Pereira sonhava no Rio Open. Mas a número 1 do Brasil acredita que não jogou mal contra a croata Petra Martic, para quem perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. A brasileira era a principal favorita ao título no saibro carioca do Jockey Club.

"Não acho que joguei mal, foi um dos meus melhores jogos do ano, mas minha adversária fez uma boa partida, sacou melhor. Estou triste porque gosto muito de jogar aqui e esperava outro resultado", lamentou a atual 43ª do mundo, que mostrou irregularidade no set inicial e até esboçou reação na segunda parcial.

Apesar da queda de Teliana, o Brasil segue com representante na chave principal feminina. Paula Gonçalves avançou à segunda rodada ao faturar sua primeira vitória em um torneio de nível WTA. Nesta terça-feira, ela derrotou a israelense Julia Glusko, 125º do mundo, por 6/3 e 6/1.

"Estou tendo uma semana especial na cidade maravilhosa. Passei pelo qualifying, venci hoje, estou na segunda rodada nas duplas. Todos têm seus bons momentos e acho que eu estou vivendo o meu agora. Amadureci, estou com outra cabeça, desde o primeiro jogo entrei muito tranquila na quadra", comemorou a tenista, atual 285ª colocada do ranking da WTA.