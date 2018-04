Teliana leva virada na estreia em Charleston e perde outra em 2016

A temporada 2016 definitivamente não está acontecendo da forma que Teliana Pereira queria. Sem embalar, a brasileira venceu somente uma vez no ano e voltou a cair nesta terça-feira. Na estreia do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, ela começou bem, mas foi derrotada de virada pela dona da casa Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.

Na abertura do calendário de saibro, Teliana teve bons momentos nesta terça, mas o resultado foi o mesmo da maioria de suas partidas no ano. Esta foi a nona vez que a brasileira entrou em quadra em jogos de simples no circuito da WTA, sendo a oitava derrota.

O desempenho é bem decepcionante para quem chegou ao auge na temporada passada e alcançou o 43.º lugar do ranking. Agora, Teliana tenta se recuperar no caminho até Roland Garros, seu grande objetivo para o ano. Após Charleston, ela segue para Bogotá, onde foi campeã pela primeira vez na carreira em 2015, e depois para Rabat (Marrocos), Madri, Roma e Estrasburgo (França), fechando com o Aberto da França.

Nesta terça, Teliana entrou em quadra como favorita, mas não resistiu. A número 49 do ranking mais uma vez teve muita dificuldade para controlar o saque e sofreu sete quebras, nas 17 oportunidades que cedeu. Melhor para Mattek-Sands, apenas 89.ª do ranking, que fechou em 2h27min de partida e pegará na próxima rodada a romena Irina-Camelia Begu.

Ainda nesta terça-feira em Charleston, duas cabeças de chave entraram em quadra. A 11.ª favorita Kristina Mladenovic, da França, foi surpreendida e caiu para a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (15/13). Já a 14.ª favorita Daria Kasatkina, da Rússia, bateu a chinesa Saisai Zheng com facilidade em dois sets: 6/2 e 6/1.

KATOWICE

No Torneio de Katowice, na Polônia, dia bom para as cabeças de chave. As quatro que entraram em quadra nesta terça-feira saíram vencedoras, com destaque para a terceira favorita da competição, a letã Jelena Ostapenko, que atropelou a veterana eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

A italiana Camila Giorgi também precisou de somente dois sets para vencer. Quinta cabeça de chave, ela derrotou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por duplo 6/4. Já sua compatriota Francesca Schiavone fez 2 sets a 0 na ucraniana Valeriya Strakhova, com parciais de 6/4 e 6/3.

A quarta cabeça de chave Alizé Cornet, da França, teve bem mais dificuldade, mas passou pela búlgara Isabella Shinikova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5/7) e 6/3. Assim como a oitava favorita do torneio, a eslovaca Dominika Cibulkova, que precisou de três sets para derrotar a alemã Carina Witthöft: 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (7/3).