Teliana luta, mas é eliminada na estreia no Torneio de Wuhan

Em seu retorno ao piso duro, após dois torneios no saibro, Teliana Pereira lutou bastante neste domingo, mas não resistiu à russa Daria Gavrilova e foi eliminada logo na estreia no Torneio de Wuhan, de nível Premier. A brasileira foi derrotada em sets diretos, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7).

Atual número 50 do mundo, Teliana exigiu grande desempenho no segundo set, contra a 39ª do ranking. A brasileira faturou uma quebra de saque no início e liderou a parcial, em busca do empate. A russa, contudo, devolveu a quebra e levou o duelo para o tie-break, quando Teliana manteve o duelo equilibrado, mas acabou cedendo a vitória à rival, após 1h41min.

Na segunda rodada, Gavrilova terá pela frente a checa Petra Kvitova, terceira cabeça de chave do torneio chinês, que distribui US$ 2,5 milhões (quase R$ 10 milhões) em premiação. Será a estreia de Kvitova que, por ser "bye", não jogará na rodada de abertura, neste fim de semana.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem o mesmo privilégio, a bielo-russa Victoria Azarenka entrou em quadra neste domingo para confirmar seu favoritismo sobre a norte-americana Lauren Davis, do qualifying, por 6/2 e 7/6 (7/4).

Sua próxima adversária será a britânica Johanna Konta, sensação do US Open, que segue surpreendendo no circuito. Neste domingo, ela despachou a experiente alemã Andrea Petkovic, 13ª cabeça de chave, por 6/4 e 7/5. Se Azarenka vencer, poderá cruzar com a romena Simona Halep, principal candidata ao título, já na terceira rodada, que equivale às oitavas de final.

Já a ucraniana Elina Svitolina, 12ª pré-classificada, eliminou a experiente Daniela Hantuchova, da Eslováquia, por duplo 6/4. Svitolina enfrentará na sequência a norte-americana Varvara Lepchenko, algoz da chinesa Zheng Saisai por 6/4 e 6/0.

Ainda neste domingo as experientes Samantha Stosur, da Austrália, e Svetlana Kuznetsova, da Rússia, foram eliminadas logo na estreia. Enquanto isso, venceram na rodada de abertura a alemã Julia Görges, a norte-americana CoCo Vandeweghe, a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a checa Barbora Strycova e a croata Mirjana Lucic-Baroni