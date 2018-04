Teliana perde e dá adeus ao sonho de jogar em Roland Garros

PARIS - Teliana Pereira foi derrotada nesta sexta-feira pela ucraniana Yulia Beygelzimer, na rodada final do qualifying feminino de Roland Garros, e deu adeus ao sonho de jogar pela primeira vez a chave principal de um Grand Slam. Hoje na 129.ª colocação do ranking mundial, a brasileira caiu diante da atual 210.ª tenista da listagem da WTA, que ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 3/6 e 6/3.

Com a derrota, Teliana também desperdiçou a grande chance que tinha de fazer história nesta sexta, pois a última vez que uma tenista do Brasil disputou a chave principal de um Grand Slam foi em 1993, quando Andrea Vieira participou do US Open e foi eliminada logo na primeira rodada.

Algoz de Teliana, a atual número 1 do tênis brasileiro, Yulia Beygelzimer, de 29 anos, jogará pela quarta vez a chave principal de Roland Garros, depois de ter sido eliminada na primeira rodada das edições de 2004, 2006 e 2007 do torneio parisiense.

Antes de cair diante da experiente Beygelzimer, a brasileira obteve duas vitórias no qualifying. Primeiro superou a francesa Oceane Dodin e depois passou pela canadense Stephanie Dubois, nas duas oportunidades por 2 sets a 0.

Desta vez, porém, Teliana começou muito mal o confronto diante da rival ucraniana, que arrasou a brasileira no primeiro set ao aproveitar as três chances que teve de quebrar o saque da adversária e aplicar um "pneu" (6/0). Sem ameaçar o serviço de sua rival nenhuma vez nesta parcial, a brasileira ainda amargou um pífio aproveitamento de 18% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque. Para completar, contabilizou um mísero winner, contra 12 bolas vencedoras de Beygelzimer.

No segundo set, porém, Teliana elevou bastante o nível do seu jogo e empatou o confronto ao converter os três break points cedidos pela ucraniana, que ainda conseguiu duas quebras em quatro chances.

Já no terceiro set, Teliana, de 24 anos, acabou sentindo a pressão imposta por Beygelzimer, que aproveitou duas de cinco oportunidades de quebrar o saque da brasileira e salvou quatro de cinco break points para liquidar o duelo.

Esse foi o terceiro duelo entre a tenista do Brasil e Beygelzimer, sendo que no ano passado elas se enfrentaram duas vezes, em Sevilha e Civitavecchia, e cada uma delas acumulava uma vitória até o confronto desta sexta-feira.