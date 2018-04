Teliana perde no quali do Torneio de Marrakech A brasileira Teliana Pereira foi eliminada nesta segunda-feira na última rodada do qualificatório do Torneio de Marrakech. A uma vitória da chave principal, a número 1 do País caiu diante da eslovaca Michaela Honcova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, em 2h19min de duelo.