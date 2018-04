Teliana Pereira bate francesa e avança no qualifying de Roland Garros

PARIS - A brasileira Teliana Pereira estreou com vitória no qualifying da chave feminina de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, disputado em quadras de saibro em Paris. Nesta quarta-feira, a número 129 do mundo e 16ª cabeça de chave do torneio classificatório avançou para a segunda rodada ao derrotar a francesa Oceane Dodin, de 16 anos e apenas 630ª colocada do ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 12 minutos.

Na segunda rodada do qualifying, Teliana vai enfrentar a canadense Stephanie Dubois, número 154 do mundo, nesta quinta-feira. A sua adversária superou na estreia a australiana Sacha Jones por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. A brasileira precisa de mais duas vitórias para se garantir na chave principal de Roland Garros.

Além de Teliana, o Brasil possuiu outro representante no qualifying do Grand Slam parisiense. João Souza foi o único tenista do País a vencer na primeira na primeira rodada do torneio classificatório masculino. Ele superou o tailandês Danai Udomchoke (6/1 e 6/2) na terça-feira e vai o duelar com o espanhol Pablo Carreño-Busta, número 166 do mundo, na quinta.