Teliana Pereira é eliminada na estreia em Brisbane por Petkovic

A brasileira Teliana Pereira foi facilmente batida no seu jogo de estreia na temporada 2016 do tênis. Neste domingo, a número 46 do mundo perdeu na primeira rodada do Torneio de Brisbane para a alemã Andrea Petkovic, 24ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 18 minutos.

A competição em Brisbane é disputada em quadras rápidas e serve como preparação para o Aberto da Austrália, marcado para começar em 18 de janeiro. Eliminada, Teliana agora vai disputar na próxima semana o Torneio de Hobart. Enquanto isso, Petkovic aguarda a definição da sua próxima adversária em Brisbane, que sairá do confronto entre as russas Maria Sharapova e Ekaterina Makarova.

Neste domingo, Teliana viu Petkovic disparar quatro aces, mas também cometer sete duplas-faltas. A brasileira, porém, não conseguiu se aproveitar dos erros da alemã, especialmente no primeiro set, quando teve sete break points, mas não converteu nenhum. Além disso, perdeu o seu saque duas vezes e foi batida por 6/1.

A situação não se alterou muito na segunda parcial. Teliana até converteu um dos quatro break points que teve, mas Petkovic conseguiu quebras de serviço nas três chances que teve, aplicando 6/2 e fechando o jogo em 2 a 0 para avançar no Torneio de Brisbane.

Também neste domingo, a suíça Timea Bacsinszky, número 12 do mundo, foi eliminada logo na sua estreia ao perder para a russa Anastasia Pavlyuchenkova (28ª colocada no ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Agora a russa terá pela frente a francesa Alize Cornet (43ª), que passou pela compatriota Kristina Mladenovic (6/3 e 6/4).

A norte-americana Varvara Lepchenko (47ª) aplicou 6/2 e 6/1 na eslovaca Anna Karolina Schmiedlova e será a adversária de estreia da espanhola Garbiñe Muguruza, a número 3 do mundo. Já a eslovaca Dominika Cibulkova (38ª) bateu de virada a belga Yanina Wickmayer (3/6, 6/4 e 6/4).