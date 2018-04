Teliana Pereira é eliminada na estreia em Bucareste por tenista alemã

Não passou da primeira rodada a participação de Teliana Pereira no Torneio de Bucareste, na Romênia. Nesta terça-feira, a número 90 do mundo foi eliminada ao perder para a alemã Laura Siegemund, a 43ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 27 minutos.

No primeiro set da partida, Teliana foi facilmente dominada por Siegemund. A alemã não teve o seu saque ameaçado e converteu dois de seis break points para aplicar 6/2. Já na segunda parcial, a brasileira teve sete oportunidades para quebrar o saque da quarta cabeça de chave do Torneio de Bucareste, mas não aproveitou nenhum. Já Siegemund converteu as duas chances que teve e voltou a aplicar 6/2.

Assim, Teliana foi eliminada na primeira rodada em Bucareste e agora segue para a Suécia, onde participará do Torneio de Bastad na próxima semana. A alemã venceu o terceiro de quatro duelos com a brasileira e agora vai encarar nas oitavas de final a japonesa Misa Eguchi, número 159 do mundo, que aplicou 6/1 e 6/2 na espanhola Maria Teresa Torro Flor.

Outro duelo das oitavas de final que foi definido nesta terça-feira será entre a eslovena Polona Hercog (84ª colocada no ranking), que bateu a búlgara Sesil Karatantcheva (6/1, 2/6 e 6/2), com a romena Monica Niculescu (53ª), que superou por 6/2 e 6/4 a compatriota Andreea Mitu.

O Torneio de Bucareste distribui US$ 250 mil (aproximadamente R$ 820 mil) em prêmios e é disputado em quadras de saibro. A romena Simona Halep (5ª) é a cabeça de chave número 1 e a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (41ª) foi a campeã no ano passado.