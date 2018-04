Teliana Pereira vence e fica a um triunfo de disputar Roland Garros

PARIS - Teliana Pereira está a um passo se tornar a primeira tenista brasileira a disputar um torneio do Grand Slam em quase 20 anos. Nesta quinta-feira, a número 129 do mundo e 16ª cabeça de chave se classificou para a rodada final do qualifying de Roland Garros ao vencer a canadense Stephanie Dubois, 154ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 21 minutos.

A última vez que uma brasileira disputou uma edição de um torneio de Grand Slam foi em 1993, quando Andrea Vieira participou do US Open e foi eliminada logo na primeira rodada. Para encerrar esse longo jejum, Teliana precisa de mais uma vitória no qualifying.

Nesta sexta-feira, a brasileira vai disputar uma vaga na chave feminina de Roland Garros contra a ucraniana Yulia Beygelzimer, número 210 do mundo, que superou nesta quinta a norte-americana Maria Sanchez, quarta cabeça de chave do qualifying e número 111 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

A ucraniana, de 29 anos, participou três vezes de Roland Garros, em 2004, 2006 e 2007, e foi eliminada em todas essas oportunidades na primeira rodada. Teliana e Beygelzimer se enfrentaram duas vezes no ano passado, em Sevilha e Civitavecchia, com uma vitória para cada tenista.