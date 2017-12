Teliana Pereira vence só três games e perde na estreia em Hobart A brasileira Teliana Pereira voltou a sofrer uma derrota no início da temporada 2016 do tênis. Após cair logo no seu primeiro jogo em Brisbane, a número 46 do mundo agora perdeu na estreia no Torneio de Hobart para a britânica Heather Watson, a 53ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 1 hora e 13 minutos.