Teliana quebra um jejum de 24 anos sem brasileiras em Roland Garros

SÃO PAULO - Desde a participação de Dadá Vieira no Aberto da França de 1990, o Brasil não teve uma tenista por 24 anos. Neste ano, a brasileira Teliana Pereira, 92.ª colocada no ranking da WTA, quebrou o jejum de vai representar o País na próxima edição de Roland Garros, que começa no próximo dia 25 de maio.

"Estou muito feliz, pois um dos meus maiores sonhos está sendo realizado. Sempre tive um carinho especial por Roland Garros, é meu piso favorito. Gosto do ambiente, da cidade, e espero aproveitar ao máximo e jogar o meu melhor tênis", afirma a pernambucana, que neste ano já participou do Aberto da AUstrália, onde foi eliminada na primeira rodada.

Antes da participação inédita em ROland Garros, Teliana vai defender a seleção brasileira no playoff do Grupo Mundial II da Fed Cup, nos dias 19 e 20 em Catanduva, no interior de São Paulo, contra a Suíça. Caso vença, a equipe, que também conta com Laura Pigossi, Gabriela Cé e Paula Gonçalves, garante vaga para o Grupo Mundial II da competição em 2015.