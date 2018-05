Teliana mantém 44º lugar e será 1ª cabeça de chave do Rio Open

Após um fim de semana em que foram disputadas as quartas de final do Grupo Mundial da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, o ranking da WTA permaneceu praticamente inalterado na atualização desta segunda-feira, sem qualquer alteração na relação das 41 primeiras colocadas da lista, liderada com folga pela norte-americana Serena Williams.

Assim, a lista serviu para confirmar que Teliana Pereira será a cabeça de chave número 1 do Rio Open, que começará na próxima segunda-feira e tem previsão de sorteio da chave para o próximo sábado. A brasileira continua sendo a número 44 do mundo, o que a deixa como tenista melhor ranqueada entre as inscritas para a competição no Rio. No outro lado da chave, como segunda pré-classificada, estará a sueca Johanna Larsson, 48ª colocada do ranking. E a outra Top 50 a participar do Rio Open vai a ser a montenegrina Danka Kovinic, exatamente a número 50 do mundo.

Nesta semana, estão sendo realizados dois torneios da WTA. Um deles é em São Petersburgo e reúne quatro tenistas do Top 20: a suíça Belinda Bencic (11ª colocada), a italiana Roberta Vinci (16ª), a dinamarquesa Caroline Wozniacki (18ª) e a sérvia Ana Ivanovic (20ª). Já o Torneio de Taiwan tem a norte-americana Venus Williams (12ª) como principal candidata ao título.

CONFIRA A LISTA DA WTA

1) Serena Williams (EUA), 9.245 pontos

2) Angelique Kerber (ALE), 5.700

3) Simona Halep (ROM), 5.545

4) Agnieszka Radwanska (POL), 5.210

5) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.991

6) Maria Sharapova (RUS), 3.672

7) Flavia Pennetta (ITA), 3.611

8) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.595

9) Petra Kvitova (RCH), 3.582

10) Lucie Safarova (RCH), 3.580

11) Belinda Bencic (SUI), 3.260

12) Venus Williams (EUA), 3.091

13) Karolina Pliskova (RCH), 3.090

14) Victoria Azarenka (BLR), 2.935

15) Timea Bacsinszky (SUI), 2.894

16) Roberta Vinci (ITA), 2.885

17) Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.535

18) Caroline Wozniacki (DIN), 2.511

19) Jelena Jankovic (SER), 2.505

20) Ana Ivanovic (SER), 2.461

44) Teliana Pereira (BRA), 1.122