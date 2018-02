Temporada do tênis começa amanhã O qualifying do Cobra Classic, torneio challenger de tênis de US$ 75 mil em premiação, começa amanhã, às 10h, no Parque Villa-Lobos, em quadra dura, com entrada franca. Quatro jogadores passaram pelo pré-qualifying: Felipe Penteado, Carlos Oliveira, Daniel Leon e Ricardo Hocevar. O cabeça-de-chave 1 será o brasileiro Ricardo Mello, 71º do ranking mundial. Também jogarão Flávio Saretta, 111º, André Sá, 181º, Júlio Silva, 210º, e Franco Ferreiro, 229º. Saretta foi campeão do torneio em 2001 e 2003. O vencedor leva US$ 10.800,00 e 70 pontos no ranking mundial. O vice, US$ 6.350,00 e 49 pontos. Calendário - Apesar do tsunami que atingiu o Sul da Índia, o ATP de Madras está mantido no país e começa na segunda-feira com o espanhol Carlos Moyá de cabeça 1. Tenistas devem doar prêmios para as vítimas, em grande número no Estado de Nadu, cuja capital é Madras. Além de Madras, na segunda-feira também terão início os torneios de Adelaide (Austrália) e Doha (Catar).