Tênis: 3 brasileiros perdem no Uruguai O primeiro dia de disputas da terceira etapa da Copa Petrobras de Tênis, que está sendo Carrasco Lawn Tennis, na capital uruguaia, não foi bom para os tenistas brasileiros. Nesta segunda-feira, Thiago Alves, André Ghem e Rafael Farias caíram na estréia da competição. O paulista Alves foi derrotado pelo argentino Diego Junqueira por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 6/1, enquanto o gaúcho Ghem chegou a vencer a partida contra Fernando Vicente, cabeça-de-chave 2, mas deixou o espanhol virar por 2 sets a 1, com parciais de 4/6 6/4 6/4. Já o espanhol Santiago Ventura fez duplo 6/1 em cima do convidado Farias.