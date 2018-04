Tênis: Aberto de SP sem brasileiro O forte saque do canadense Frederic Niemeyer foi decisivo para vencer, hoje, o gaúcho Francisco Costa por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/1) e conquistar vaga nas semifinais do Nossa Caixa Aberto de São Paulo - Troféu Mário Covas, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Costa era o último brasileiro que restava no torneio. O jogo foi bastante equilibrado, sem quebras de serviço. "O serviço dele foi o que determinou o resultado. Conseguiu muitos aces", comentou Costa, cabeça-de-chave número 8. "Fui praticamente perfeito no meu saque, mas, no tiebreaker, sabia que qualquer erro seria fatal e foi o que aconteceu." O brasileiro viaja amanhã à noite para disputar o qualifying do Aberto da Austrália. "Estou recuperado das lesões que tive no final do ano passado. Esse torneio foi um bom começo. Tive duas vitórias e não posso reclamar da derrota, pois Niemeyer sacou muito e teria dificultado para qualquer um", completou Costa. O canadense estava satisfeito. "Além do bom saque, coloquei pressão em alguns pontos e isso fez a diferença."