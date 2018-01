Tênis: Acioly não endossa novas regras A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) já gostaria de colocar em práticas as novas regras da modalidade, como uniformes das cores do país, supertiebreaker de até 18 pontos e bolinhas especiais para cada tipo de piso, nos jogos do Brasil no Grupo Mundial de 2002. Mas como a utilização destas novidades ainda é opcional - em caráter experimental - o capitão da equipe brasileira, Ricardo Acioly, prefere ainda estudar as alterações a garantir de imediato sua utilização. "Acho o uso das cores do Brasil na camisa, com o nome de cada jogador uma coisa mais fácil de ser colocada em prática", disse Acioly. "As outras mudanças vão depender ainda das cirscunstâncias." Um dos exemplos caros seria no caso de o Brasil ter a oportunidade de fazer seu jogos no saibro e então, pelas novas regras, teria de utlizar bolinhas mais rápidas, o que não seria nada conveniente para os jogadores brasileiros. Assim, esta mudança não ganharia a aprovação do time do Brasil. Davis - Os confrontos das semifinais da Copa Davis entre Austrália e Suécia começam nesta sexta-feira. Em Sydney, em razão do fuso horário, a primeira partida entre Patrick Rafter e Thomas Johansson já terá início na noite desta quinta-feira, no horário de Brasília. O segundo jogo de simples desta série terá Lleyton Hewitt x Thomas Enqvist. As partidas serão disputadas no estádio de Homebush, local da Olimpíada, em Sydney. No jogo de abertura do confronto Holanda x França, em Roterdã, jogam Raemon Sluiter x Arnauld Clement, seguido de Sjeng Schalken x Nicolas Escude.