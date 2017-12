Tênis agita as quadras do Vila Lobos Com uma chave de 128 jogadores, todos com esperanças de chegar ao tênis profissional, começou nesta quinta-feira o pré-qualifying do Aberto de São Paulo. As quadras do Parque Vila Lobos ficaram agitadas, com jogos por todos os lados e a cada raquetada, um sonho começava a se realizar. Não há nenhum jogador famoso, vários bons juvenis e alguns outros que já estão há algum tempo em busca de um lugar ao sol no difícil e concorrido circuito internacional de tênis. Para incentivar o esforço destes jogadores, os organizadores do Aberto de São Paulo, a Maricic, está distribuindo US$ 15 mil em prêmios, cabendo ao campeão um cheque de US$ 1,6 mil. Além do dinheiro, os semifinalistas já terão vaga para o qualifying oficial, lutando então por um luar na chave principal, que contará pontos para o ranking da Associação dos Tenistas Profissionais. Na rodada desta sexta-feira no Parque Vila Lobos estão programados 24 jogos, com partidas como a de Rafael Fontes com Renato Bernardes. Outra partida interessante terá Francis Yoshimoto com Fernando Freitas.