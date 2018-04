Tênis argentino faz exibição em SP O tênis argentino vai mostrar sua força em uma exibição esta semana, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Gastón Gaudio, atual campeão de Roland Garros e número 8 do mundo, Juan Ignacio Chela, 22º, e Mariano Zabaleta, 51º, enfrentarão Gustavo Kuerten, 23º, Flávio Saretta, 126º, e André Sá, 231º. Os jogos começam nesta quarta-feira. André Sá enfrentará Mariano Zabaleta, às 19h45. Em seguida, às 21h, Saretta será o adversário de Gaudio. Guga jogará só na quinta-feira, contra Zabaleta, às 21h. Antes, às 19h45, Saretta enfrentará Chela. Depois dessa exibição é provável que Guga faça uma segunda operação no quadril. Sua assessoria, no entanto, nega a informação. Mas até um médico, Mark Philipus, estaria cuidando dos preparativos da cirurgia, que seria feita na Pensilvânia (EUA). Os ingressos para a exibição do Brasil contra a Argentina estão à venda nas bilheterias do ibirapuera, à Rua Manoel da Nóbrega, s/n. Custam entre R$ 20 e R$ 50.