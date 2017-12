Tênis: argentinos vencem em Viena Os tenistas argentinos Agustin Calleri e Guillermo Coria começaram bem o ATP Tour de Viena. Nesta segunda-feira, Calleri venceu o norte-americano Taylor Dent por dois sets a um, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3. Na segunda rodada, Calleri vai enfrentar o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Moyá e o checo Jan Vacek. Coria, por sua vez, passou pelo equatoriano Nicolas Lapentti, também em três sets. As parciais foram de 5/7, 7/5 e 7-5. Coria espera agora o vencedor da partida entre o espanhol Alberto Martín e o checo Jiri Novak.