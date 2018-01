Tênis: argentinos vencem na estréia Os tenistas argentinos Juan Ignacio Chela e Agustín Calleri estrearam com vitória no Torneio de Barcelona, nesta terça-feira. Chela teve dificuldades, mas venceu o espanhol Alberto Portas por dois sets a zero, num jogo muito equilibrado. As parciais foram de 6-4 e 7-6, (7/2). A passagem de Calleri foi ainda mais complicada. Venceu o francês Gael Monfils em dois tie-breaks: 7-6 (7/2) e 7-6 (7/2). A rodada de abertura do torneio - que divide U$ 850 mil em prêmios - teve ainda na vitória do checo Radek Stepanek sobre o georgiano Irakli Labadze (4-6, 6-2, 7-5) e do espanhol Alberto Martín sobre o marroquino Younes El Aynaoui (6-4, 6-3). No duelo de espanhóis, Santiago Ventura eliminou Galo num duplo 6-3.