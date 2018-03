Tênis: Austrália na final da Copa A Austrália vai enfrentar a Rússia na final da Copa das Nacões de tênis, que está sendo disputada na Alemanha. A equipe australiana garantiu hoje sua vaga, mesmo perdendo para a Alemanha na terceira e última rodada da fase de classificação do Grupo Azul. Os australianos terminaram a fase com o mesmo número de pontos de Alemanha e Espanha, mas se classificaram por conta do maior número de vitória ao longo do torneio. A Rússia já havia se classificado para a final na quinta-feira.