Tênis: Austrália prefere não arriscar na Davis Sem surpresas nas escalações dos times de Brasil e Austrália, Gustavo Kuerten vai fazer o jogo de abertura diante de Patrick Rafter, nesta sexta-feira, às 10 horas, em confronto válido pelas quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis. A seguir, Fernando Meligeni, já garantindo estar recuperado da torção no tornozelo esquerdo, irá enfrentar o tenista número 1 australiano. A arena montada na avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis, com capacidade para mais de dez mil pessoas, promete ferver em jogos com todos os ingredientes para serem emocionantes. A Austrália preferiu não arriscar e jogar uma cartada decisiva no primeiro dia de jogos. Assim, o técnico John Fitzgerald disse que não teve dúvidas em definir Lleyton Hewitt e Patrick Rafter como titulares, embora tenha pensado na possibilidade de colocar Wayne Arthurs para enfrentar Guga na primeira rodada. O capitão australiano preferiu deixar Arthurs como opção para a duplas - ao lado de Rafter - para explorar o seu bom saque e voleios. Para o Brasil, a definição do sorteio pode ser considerada favorável. Com Guga abrindo o confronto às 10 horas, Fernando Meligeni ganha mais algumas horas para recuperar-se da torção no tornozelo esquerdo, embora o jogador tenha sido categórico em afirmar que não sente mais qualquer problema. "Estou totalmente recuperado e pronto para ´voar´ na quadra contra o Hewitt." Guga, o número 1 do Brasil, também ficou satisfeito em fazer o jogo de abertura. Para ele, esta primeira partida é muito importante, pois pode abrir as portas da classificação para as semifinais. Sabe que o seu ponto diante de Rafter pode ser, inclusive, decisivo. "Já estou acostumado a abrir confrontos da Davis", disse Guga. "Estou muito motivado e acho que posso conquistar este primeiro ponto, que é importante." Além de estabelecer os jogos desta sexta-feira, o sorteio realizado em Florianópolis também definiu que a dupla brasileira será mesmo a de Guga com Jaime Oncins, parceria que já conseguiu resultados brilhantes na Davis. Os australianos colocaram dois bons sacadores e voleadores, Rafter e Wayne Arthurs. Esta escalação é um pouco surpreendente, pois Rafter e Hewitt vêm jogando juntos há vários torneios com bons resultados. Semana passada, esta dupla australiana chegou as semifinais do Ericsson Open. Mas, como diz o regulamento da Davis, os jogadores da partida de sábado podem ser substituídos até uma hora antes do início da partida.