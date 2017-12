Tênis: australiano sobe e ameaça líder Campeão em Indian Wells neste último final de semana, o tenista australiano Lleyton Hewitt deu enorme salto no ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira. O australiano subiu 36 posições e agora já quinto na classificação geral. A liderança do ranking continua com o sueco Thomas Johansson, que soma 238 pontos. O britânico Tim Henman aparece em segundo com 182 e o russo Marat Safin é o terceiro, com 163. Veja os 10 melhores da Corrida - que leva em conta apenas os resultados da atual temporada - e as posições dos brasileiros. 1. Thomas Johansson (SUE) 238 pontos 2. Tim Henman (ING) 182 3. Marat Safin (RUS) 163 4. Jiri Novak (REP. CHE) 155 5. Lleyton Hewitt (AUS) 136 6. Roger Federer (SUI) 121 7. Nicolas Escudé (FRA) 119 8. Tommy Haas (ALE) 115 9. Andy Roddick (EUA) 111 10. Younès El Aynaoui (MAR) 110 Brasileiros 42. Fernando Meligeni 42 68. Andre Sá 23 99. Falvio Saretta 11 109. Alexandre Simoni 9 134. Julio Silva 4 158. Marcos Daniel 2 . Gustavo Kuerten 2