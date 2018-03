Tênis: Brasil pode ter 3 nas quartas-de-final O tênis brasileiro terá a chance de colocar três jogadores nas quartas-de-final do Credicard Mastercard Tennis Cup, em Campos do Jordão, torneio com US$ 100 mil em premiação. Um deles já está garantido: será o vencedor da partida entre o ex-juvenil Franco Ferreiro e o mineiro Daniel Melo. Ainda jogam nesta quinta-feira Marcos Daniel diante do mexicano Alejandro Hernandez, enquanto Bruno Soares pega o japonês Gouchi Motomura. Na rodada desta quarta, outro brasileiro, Pedro Braga, perdeu para Giovanni Lapentti por 7/6 (15/13) e 6/4. Além do torneio profissional, em Campos estarão jogando também grandes nomes do tênis brasileiro, como Thomas Koch, Givaldo Barbosa, Júlio Goes, Mauro Menezes, no Orbital Senior. Hoje, Koch, ao lado de Roberto Jabali, pode matar as saudades dos fãs dian te da dupla formada por Fábio Silberberg e José Demeterco. Outros três jogos completam a rodada do seniors: Dácio Campos/Júlio Goes contra José Amin Daher/Alexandre Hocevar; Danilo Marcelino/Mauro Menezes x Roger Guedes/César Kist; e Nelson Aerts/Edvaldo Oliveira x Givaldo Barbosa/João Soares.