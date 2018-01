Tênis: Brasil terá torneio de pegadores Entre celebridades do tênis mundial, como as beldades Anna Kournikova e Martina Hingis e tenistas como Gustavo Kuerten, Mariano Puerta e Nicolas Kiefer, o Desafio Internacional na praia de Copacabana revelou uma preocupação social. Levou à quadra crianças de comunidades carentes do Rio de Janeiro e vai aumentar as ações do já conhecido evento Favela Open, criando um campeonato de pegadores de bola - profissão que deu bons tenistas para o País, como Givaldo Barbosa, Júlio Góes, entre muitos outros. ?Criamos uma parceria com Jorge Nascimento, o criador do Favela Open, e vamos ampliar as ações sociais através do tênis?, disse Fernando von Oertzen, da Octagon Koch Tavares. ?Estamos criando um cadastro nacional destas crianças carentes para oferecer cursos ligados ao esporte e dar uma opção de melhora de vida pelo esporte?. O plano dessa parceira com o Favela Open é também o de se recriar no Brasil um circuito de torneios entre pegadores de bola. Os recursos, além de patrocinadores, virão com outras ações sociais como leilões de peças de tenistas, como já aconteceu ano passado durante a disputa do Brasil Open, na Costa do Sauípe (BA). Para o próximo leilão, em fevereiro, no Sauípe, estarão à venda peças como um par de tênis de Roger Federer, uma raquete de Rafael Nadal e outros artigos que estão sendo arrecadados. Jogadores vindo de origens humildes podem fazer o futuro do tênis brasileiro, como o juvenil Zé Pereira, filho de um ex-bóia fria, que integrado ao Instituto de Tênis, em Santa Catarina, chegou neste fim de semana à final do Prince Cup, nos Estados Unidos, perdendo para Mirza Basic por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), em sua primeira competição internacional num piso rápido.