Tênis: brasileiro avança no Chile Depois de Flávio Saretta, mais um brasileiro avançou para a segunda rodada da etapa de Santiago do Chile da Copa Petrobras. Júlio Silva fez um jogo equilibrado diante do argentino Mariano Puerta, vencendo por 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2. Já Marcos Daniel não teve a mesma sorte e perdeu para Edgardo Massa por 6/3, 3/6 e 6/3. Nesta quarta-feira, Saretta busca uma vaga nas quartas-de-final, diante do argentino do argentino Christian Villagran. A Copa Petrobras é disputada em seis etapas, todas com pontuação de US$ 75 mil para o ranking da ATP e depois do Chile, segue para Argentina, Bolívia, Colômbia, Brasil e México. Masters - Com as oito vagas já definidas para o Masters Cup de Houston (Roger Federer, Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Gaston Gaudio, Carlos Moya, Guillermo Coria, Marat Safin e Tim Henman são os classificados) a disputa do Masters Series de Paris praticamente perdeu seu interesse. Aliado a este fato, vários dos líderes do ranking e grandes estrelas como Federer e Andre Agassi desistiram da competição. Estas ausências e a perda de interesse provocou uma reunião entre dirigentes de fortes torneios como Madri e Paris que exigem providências da ATP para evitar tantos prejuízos aos organizadores. O investimento é superior a US$ 10 milhões na promoção destes eventos. Numa tentativa de promover o Masters de Paris, Lleyton Hewitt e Tim Henman fizeram uma exibição num dos mais belos cenários da cidade, a praça do Trocadero. Com a torre Eyffel como pano de fundo disputaram um jogo que atraiu muitos turistas e curiosos. Só que o local dos jogos, o Palácio de Esportes de Bercy, continua quase vazio. Na quadra, Hewitt ainda acabou com uma das maiores atrações da torcida francesa: o juvenil Gaels Monfils, um negro que ganhou este ano três títulos do Grand Slam juvenil, na Austrália, Roland Garros e Wimbledon. Monfils venceu seu jogo de estréia sobre Tomas Enqvist por 1/6, 6/4 e 6/3, mas caiu diante de Hewitt por 6/3 e 7/6 (7/3).