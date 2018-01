Tênis: brasileiro disputa título O brasileiro Marcos Daniel e Jean-Julien Rojer, das Antilhas Holandesas, disputam, neste domingo, a final do Aberto de Bogotá, que está sendo realizado na capital colombiana. Neste sábado, na semifinal, Marcos Daniel eliminou o também brasileiro André Sá, o primeiro cabeça-de-chave, por 6/3, 2/6 e 6/1. Rojer derrotou o mexicano Santiago Gonzalez por 3/6, 6/2 e 7/6. Marcos Daniel é o número 177 do ranking. Rojer, único tenista de seu país na ATP, participa pela primeira vez da final de um torneio que distribui um prêmio de US$ 50 mil.