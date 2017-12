Tênis: Brasileiro é campeão no Equador O brasileiro Thiago Alves conquistou neste domingo o título do Challenger de Manta, no Equador. Na final, ele derrotou o norte-americano Lesley Joseph por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h17min. De quebra, ele somou 50 pontos no ranking da ATP.